Malasadas

Filled malasadas, a Hawaiian donut, are what has put Ō The Bake Shop on the Gresham foodie map.

 PMG photo: Christopher Keizur

A new Hawaiian bakery in Gresham that is serving up delectable, traditional pastries, began in a grandmother’s kitchen.

Cyndi Reynolds grew up eating her grandmother’s — known affectionately by all as Vovo — handmade malasadas, which are fried yeasted donuts beloved across the islands. Each person has their own style and secret techniques, though a common method is the “drop style,” where the dough is grabbed by hand and plunked down into a vat of hot oil.

Ōrwaiian The Bake Shop

Cyndi Reynolds and Chris Heitzman opened Ōrwaiian The Bake Shop to combine Hawaiian pastries with the flavors of Oregon.
Pinwheel rolls

The pinwheel rolls, with coconut and macadamia nuts.

Christopher Keizur is a reporter based in Gresham, Ore.