A new Hawaiian bakery in Gresham that is serving up delectable, traditional pastries, began in a grandmother’s kitchen.
Cyndi Reynolds grew up eating her grandmother’s — known affectionately by all as Vovo — handmade malasadas, which are fried yeasted donuts beloved across the islands. Each person has their own style and secret techniques, though a common method is the “drop style,” where the dough is grabbed by hand and plunked down into a vat of hot oil.
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